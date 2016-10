Britse premier May is bang voor crisis

ANP Britse premier May is bang voor crisis

LONDEN - De Britse premier Theresa May is bang voor een ,,volledige constitutionele crisis" in Groot-Brittannië en Noord-Ierland als gevolg van het brexit-referendum. Als Noord-Ierland, Wales en Schotland de Engelsen niet willen volgen bij het verlaten van de Europese Unie, is Londen in last.

Door ANP - 24-10-2016, 10:24 (Update 24-10-2016, 10:24)

Schotland heeft het wapen voor een andere koers al klaarliggen: een referendum om zich van Groot-Brittannië los te maken. Om te voorkomen dat Edinburgh zo'n volksraadpleging houdt en dat Wales en Noord-Ierland dat voorbeeld volgen, heeft ze de leiders van de drie staten uitgenodigd maandag te komen praten.

In Engeland en Wales koos een kleine meerderheid in het referendum op 23 juni voor het verlaten van de EU. De Schotten en Noord-Ieren waren tegen. May heeft haar drie collega-premiers om te beginnen een directe lijn met minister Davis aangeboden, de man die brexit leidt. Wales, Schotland en Noord-Ierland mogen van haar rechtstreeks meepraten over het verlaten van de unie.

Verder biedt de premier een forum aan waarin alle vier de staten in gelijke mate kunnen meepraten over hoe brexit moet verlopen.