ANP Litouwse kiezers straffen regering af

VILNIUS - De kiezers in Litouwen hebben hun regering afgestraft en de kleinste partij tot grootste gemaakt in het nieuwe parlement. De Bond van Boeren en Groenen (LGPU), die voorheen maar één zetel bezette, wordt nu met 54 vertegenwoordigers de grootste partij in het 141 leden tellende parlement.

Door ANP - 24-10-2016, 10:27 (Update 24-10-2016, 10:27)

Hoe de volgende coalitie in de EU- en NAVO-lidstaat eruit komt te zien, is nog open. De conservatieve Vaderlandsunie wordt met 31 zetels de een na grootse partij, nog ruim voor de sociaaldemocraten van de huidige regeringsleider Butkevicius, die op 17 bleven steken. Diens coalitiepartners, de Partij voor Orde en Gerechtigheid en de Arbeidspartij, kwamen uit op respectievelijk 8 en 2 zetels.

LGPU-leider Ramunas Karbauskis zei open te staan voor een centrumrechtse of een centrumlinkse coalitie. Samenwerking met de Liberale Beweging (14 zetels) wees hij af.