Kenyatta zet doodstraf om in levenslang

ANP Kenyatta zet doodstraf om in levenslang

NAIROBI - De Keniaanse president Uhuru Kenyatta heeft maandag de documenten ondertekend waardoor de doodstraf van veroordeelde misdadigers is omgezet in levenslang. Volgens de nationale media zaten in het Afrikaanse land 2747 criminelen, onder wie 92 vrouwen, vast in afwachting van hun executie. Ze mogen de dodencel nu verlaten, maar blijven in principe in de gevangenis tot hun overlijden.

Door ANP - 24-10-2016, 22:41 (Update 24-10-2016, 22:41)

Kenyatta maakte tevens gebruik van het grondwettelijk recht een daad van barmhartigheid te stellen en vaardigde een generaal pardon uit voor 102 langgestraften. Zij komen voortijdig vrij.

Amnesty International juichte het besluit van de president toe. ,,Dit brengt Kenia dichter bij de steeds groter wordende gemeenschap van landen die deze wrede en inhumane straf hebben afgeschaft. Nu is het nog zaak de doodstraf in de toekomst nooit meer op te leggen'', zei Muthoni Wanyeki, de directeur voor Oost-Afrika.