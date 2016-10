Maduro op bezoek bij paus

VATICAANSTAD/CARACAS - De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft maandag een verrassingsbezoek gebracht aan Vaticaanstad en daar met de paus gesproken. Franciscus raadde de omstreden leider van het verarmde Zuid-Amerikaanse land, waar bijna alles schaars is of geheel ontbreekt, aan een open dialoog te voeren om een eind te maken aan de deplorabele toestand.

In een verklaring van het Vaticaan heette het dat het privéonderhoud met de katholieke kerkvorst ,,plaatshad in het kader van de zorgelijke situatie waarin Venezuela verkeert door de politieke, economische en sociale crisis die de hele bevolking zwaar op de proef stelt''.

Franciscus, afkomstig uit Argentinië, drong er bij Maduro op aan ,,dapper het pad van de oprechte en constructieve dialoog te kiezen''. De tussenstop van Maduro in Rome, tijdens een tour door olieproducerende landen, was niet tevoren aangekondigd.

De goede raad lijkt snel te worden opgevolgd. De pauselijke gezant in Caracas, Emil Paul Tscherrig, maakte niet veel later bekend dat de socialistische regering en de oppositie gaan onderhandelen over oplossing van de problemen. De gesprekken beginnen zondag al op het eiland Margarita.

Enkele dagen voor deze hoopgevende onthulling had de nationale verkiezingsdienst tot ieders verbazing gezegd de voorbereiding van een volksraadpleging tegen Maduro te staken. Diens tegenstanders spraken van een staatsgreep en eisten gerechtelijke vervolging wegens ondermijning van de democratie; de organisatie van Amerikaanse staten (OAS) noemde Venezuela onomwonden een dictatuur.