De kortetermijnoplossing van president Hollande

Het is geen toeval dat de ontruiming van de jungle gisteren van start is gegaan.

Door Eveline Bijlsma - 25-10-2016, 7:00 (Update 25-10-2016, 7:00)

Frankrijk zit enorm in z’n maag met het enorme geïmproviseerde krottenkamp, het grootste van Europa. De beelden van de gammele hutjes en migranten die in de kou met slippers door de plassen stappen, doen het imago van het land geen goed. In de zomer is het er al geen pretje, maar in de winter is de situatie helemaal schrijnend.

Daar komt bij dat er volgend jaar presidentsverkiezingen zijn...