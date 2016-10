Ontruiming ’Jungle’ op gang

CALAIS - De eerste dag van de grootscheepse ontruiming van de ’Jungle’ bij Calais verliep gisteren zonder problemen.

Door Eveline Bijlsma - 25-10-2016, 7:00 (Update 25-10-2016, 7:00)

Bijna tweeduizend migranten vertrokken vrijwillig naar opvangcentra elders in Frankrijk. ’s Ochtends denderden de rolkoffertjes over de Rue des Garennes. Migranten stonden in de rij voor de hangar waar ze zich konden melden om weg te komen uit het krottenkamp. ’s Middags was het minder druk, maar uiteindelijk vervoerden de bussen 1918 junglebewoners naar oriëntatiecentra door het hele land, waar ze worden voorgelicht over...