Britse premiers lopen te hoop over Brexit

LONDEN - Op de officiële foto staan lachende gezichten, maar zelden is een bijeenkomst van de officiële premiers van het Verenigd Koninkrijk zo koeltjes verlopen als gisteren. Het onderwerp voor de zitting waren de Brexit-onderhandelingen.

Door onze verslaggever - 25-10-2016, 7:00 (Update 25-10-2016, 7:00)

Die onderhandelingen beloven spannend te worden. Volgens de denktank Institute of Government dreigt een constitutionele crisis als May er niet in slaagt de steun van de andere Britse regeringsleiders te verkrijgen.

Voorlopig ziet het daar niet naar uit. De ’first’ ministers van Schotland, Wales en Noord-Ierland hadden allemaal...