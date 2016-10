VN willen 200 miljoen dollar voor Haïti

NEW YORK - De Verenigde Naties vragen aan de internationale gemeenschap 200 miljoen dollar (184 miljoen euro) voor de slachtoffers van de cholera-uitbraak in Haïti in 2010. De plannen voor de miljoenenhulp betekenen echter geen schuldbekentenis, zo zei David Nabarro, de speciale gezant van secretaris-generaal Ban Ki Moon maandag in New York.

Door ANP - 25-10-2016, 1:33 (Update 25-10-2016, 1:33)

,,We spreken over niets anders dan morele verantwoordelijkheid voor diegenen die door de cholera-epidemie het ergste zijn getroffen'', aldus Nabarro. De helft van de 200 miljoen dollar gaat direct naar de slachtoffers en hun families. Volgens Nabarro komt dat neer om ongeveer 10.000 dollar per familie.

De VN hebben nooit erkend juridisch verantwoordelijk te zijn voor de uitbraak. Volgens de Haïtiaanse regering hebben VN-militairen uit Nepal de ziekte naar Haïti gebracht toen ze kwamen helpen na de aardbeving in 2010. Vervolgens werden 50.000 mensen ziek en kwamen meer dan 9300 mensen om het leven.