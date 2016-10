29 doden bij gijzeling politieschool Pakistan

QUETTA - Bij de aanval op een opleidingscentrum van de politie in de Pakistaanse stad Quetta zijn minstens 29 mensen gedood. Dat aantal kan nog stijgen, laat het ministerie van Binnenlandse Zaken van de provincie Beloetsjistan in de nacht van maandag op dinsdag weten. Ook is er sprake van meer dan honderd gewonden.

Door ANP - 25-10-2016, 2:13 (Update 25-10-2016, 2:13)

Volgens de televisiezender Geo TV zijn ook drie van de daders gedood. Het is nog onbekend wie achter de aanval zit. Naar verluidt vijf of zes gewapende mannen bestormden maandagavond het terrein van het politieschool, waar ongeveer zevenhonderd kadetten in opleiding zijn en namen een deel daarvan in gijzeling in het hoofdgebouw. Veiligheidstroepen van het leger en leden van de paramilitaire organisatie Frontier Corps omsingelden daarna het terrein en begonnen een bevrijdingsactie.

In 2006 en 2008 was het complex ook al eens doelwit. Toen kwamen er raketten neer op het terrein.