ANP Duterte zegt leger VS de wacht aan

MANILLA - President Duterte van de Filipijnen heeft opnieuw uitgehaald naar de Verenigde Staten. Blijft hij lang genoeg de leider van zijn land, dan zegt hij de militaire samenwerking op. De Amerikanen hebben een flink contingent militairen in de Filipijnen. Die worden onder meer ingezet om terrorisme te bestrijden.

Door ANP - 25-10-2016, 7:34 (Update 25-10-2016, 7:34)

Het is de zoveelste openlijke aanval van Duterte tegen de Verenigde Staten. Na zijn aanstelling beledigde hij eerst president Obama, daarna de hele VS. Vervolgens gaf hij te kennen de samenwerking op economisch gebied te willen beëindigen. Dit keer is het militaire verbond tussen de twee landen aan de beurt.

De opmerkingen van de president komen op het moment dat er juist een hoge Amerikaanse diplomaat in Manilla is. Deze diplomaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert juist de gemoederen te sussen. Maar Duterte vindt dat de Filipijnen door de VS worden behandeld ,,als een hond aan de lijn". Hij zei uit te zien naar het moment dat er uitsluitend Filipijnse soldaten in zijn land rondlopen.