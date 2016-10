Calais begint aan tweede dag van ontruiming

CALAIS - In de Franse havenstad Calais gaat dinsdag de tweede dag in van de ontruiming van het vluchtelingenkamp de 'jungle. De autoriteiten vervoerden maandag al bijna tweeduizend mensen per bus naar verschillende officiële opvangcentra in het land. Registratie en vervoer verliepen rustig.

25-10-2016

In en rond het kamp zijn naar schatting 1250 politiemensen en gendarmes aanwezig. Die hoefden tot nu toe niet in actie te komen. Zodra de jungle is ontruimd, wordt het kamp geheel afgebroken.

Er verblijven nu nog circa 4500 mensen in het kamp en in loodsen die maandag met slaapplekken waren ingericht. Ook woensdag worden nog tientallen bussen ingezet om de vluchtelingen weg te brengen.

Hulporganisaties hebben gewaarschuwd dat uiteindelijk een groep weerspannige illegale vluchtelingen zal achterblijven die niet vrijwillig zal vertrekken. Het gaat om mensen die per se naar Groot-Brittannië willen. De Britten namen echter tot nu toe alleen enkele honderden kinderen op, van wie sommigen in Engeland konden worden herenigd met hun ouders.