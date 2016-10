Zware explosie in China vaagt wooncomplex weg

XINMIN XINMIN - Een zware explosie in de Chinese stad Xinmin heeft aan minstens tien mensen het leven gekost. Zeker 157 anderen raakten gewond.

De enorme klap vond plaats in of bij een prefabhuis midden in een woonwijk. De oorzaak is nog onbekend.

Vele huizen zijn door de klap vernietigd. Een heel appartementencomplex werd weggevaagd. Een nabijgelegen ziekenhuis zou zwaar zijn beschadigd. Rond de plek waar de klap plaatsvond, werd een grote krater van ongeveer 2 meter diep geslagen.

Tientallen brandweerlieden en andere hulpverleners zoeken tussen de puinhopen naar slachtoffers. Veel gewonden zijn er slecht aan toen, aldus lokale media.

Chinese kranten beweren dat er in de bewuste prefabwoning illegale explosieven lagen opgeslagen.