Zorgen NAVO over Russische vloot

ANP Zorgen NAVO over Russische vloot

BRUSSEL - De NAVO is bezorgd dat de Russische vloot die via de Middellandse Zee richting Syrië vaart, wordt ingezet voor meer bombardementen op Aleppo. Dat zei de chef van het militaire bondgenootschap Jens Stoltenberg dinsdag in Brussel.

Door ANP - 25-10-2016, 12:05 (Update 25-10-2016, 12:05)

De Russen hebben het recht door internationale wateren te varen, erkende de Noorse oud-premier. Stoltenberg noemde het zorgwekkend als Moskou de beschietingen op Aleppo zou intensiveren. ,,Dat zou de humanitaire situatie verergeren.’’ Hij riep Rusland op afspraken over een staakt-het-vuren na te komen.

De NAVO steunt de anti-IS-coalitie in Irak en Syrië onder Amerikaanse leiding door informatie van AWACS-radarvliegtuigen te delen. De eerste vlucht was op 20 oktober en er volgen er meer. Stoltenberg zei het belangrijk te vinden dat de westerse alliantie de coalitie helpt om een beter beeld van de situatie op de grond te krijgen. ,,We blijven doorgaan tot IS is verslagen.''