ANP Vliegtuig wijkt uit vanwege zieke bemanning

VANCOUVER - Een vliegtuig van British Airways dat op weg was van San Francisco naar Londen is uitgeweken naar de Canadese stad Vancouver nadat de bemanning onwel was geworden.

Door ANP - 25-10-2016, 16:14 (Update 25-10-2016, 16:14)

Uit voorzorg werden 25 bemanningsleden van de Airbus A380 naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Ze hoefden daar niet lang te blijven, aldus British Airways. Er is niet bekendgemaakt wat er aan de hand was.

De passagiers zijn ondergebracht in hotels en worden overgeboekt op andere vluchten. Hoeveel mensen aan boord waren is evenmin duidelijk.

De Airbus A380 is een zogeheten widebody-vliegtuig met twee verdiepingen. Het biedt al naar gelang de uitvoering plaats aan vele honderden passagiers.