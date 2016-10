EU-parlement heft immuniteit Le Pen sr op

STRAATSBURG - Oud-leider en oprichter van het Franse, extreemrechtse Front National Jean-Marie Le Pen is dinsdag zijn onschendbaarheid als lid van het Europees Parlement kwijtgeraakt. Zijn collega's stemden in met een aanbeveling van de juridische dienst, die op verzoek van het Franse gerecht ook een onderzoek is begonnen naar eventuele opheffing van de immuniteit van Le Pens dochter Marine, de huidige FN-voorzitter.

Door ANP - 25-10-2016, 17:41 (Update 25-10-2016, 17:41)

Le Pen senior, die na de breuk met FN als onafhankelijke in het EU-parlement bleef zitten, hangt nu gerechtelijke vervolging boven het hoofd wegens 'het aanzetten tot rassenhaat’. Hij is aangeklaagd voor anti-semitische uitspraken over de joodse zanger Patrick Bruel in 2014.

De gevraagde opheffing van de parlementaire immuniteit van zijn dochter houdt verband met een klacht over beeld dat zij eind 2015 twitterde van de onthoofding van de Amerikaanse journalist James Foley het jaar ervoor.