Gambia stapt uit Internationaal Strafhof

BANJUL - Gambia trekt zich terug uit het International Strafhof (ICC) in Den Haag. Dat heeft de Gambiaanse minister van Informatie dinsdag bekendgemaakt.

Door ANP - 26-10-2016, 3:14 (Update 26-10-2016, 3:14)

De regering van Gambia beschuldigt het hof ervan partijdig te zijn en alleen Afrikanen te vervolgen. ,,De regering van de Islamitische Republiek Gambia verklaart hierbij dat het lidmaatschap van Gambia aan het strafhof wordt ingetrokken'', zo zei minister Sheriff Bojang tegen de staatstelevisie.

,,Dit besluit komt voort uit het feit dat het ICC, hoewel de naam Internationaal Strafhof betekent, eigenlijk het Internationaal Kaukasisch Hof voor de vervolging en vernedering van gekleurde mensen, en speciaal Afrikanen, is'', ging de minister verder.

In een verklaring zegt Gambia dat het heeft geprobeerd om de Europese Unie voor het hof te dagen wegens de vele dode migranten in de Middellandse Zee, maar dat het geen enkele reactie heeft ontvangen. ,,Er zijn heel veel westerse landen, zeker dertig, die verschrikkelijke oorlogsmisdaden hebben gepleegd tegen soevereine landen en hun inwoners. Sinds de oprichting van het ICC is echter geen enkele westerse oorlogsmisdadiger vervolgd.''

Bij het in 2002 opgerichte hof zijn 124 landen aangesloten. Burundi liet eerder deze maand weten het lidmaatschap op te zeggen en vorige week volgde Zuid-Afrika. Veel Afrikaanse landen zijn boos dat sinds de oprichting van het ICC alleen Afrikanen zijn gedaagd.