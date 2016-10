Alle vluchtelingen weg uit kamp Calais

ANP Alle vluchtelingen weg uit kamp Calais

CALAIS - Alle vluchtelingen hebben het kamp in Calais dat wordt afgebroken verlaten. Fabienne Buccio, de prefect van het departement Pas-de-Calais, heeft dat gezegd tegen Franse media. ,,Het kamp is uiteindelijk leeg'', vertelde ze.

Door ANP - 26-10-2016, 14:51 (Update 26-10-2016, 14:51)

Maandag werd begonnen met de ontruiming en ontmanteling van het kamp. Woensdagochtend waren er nog zo'n 2000 van de ongeveer 6000 migranten in het kamp. Vanwege de brandjes die de migranten zelf stichtten, werd besloten het kamp versneld te ontruimen. De vluchtelingen worden verdeeld over andere opvangen in Frankrijk.