Chinese solozeiler vermist op Stille Oceaan

PEKING - De Chinese solozeiler Guo Chuan, die in een recordtijd de Stille Oceaan wilde overvaren, wordt sinds dinsdag vermist. Het team dat hem begeleidt heeft dat donderdag tegen het Chinese staatspersbureau Xinhua gezegd. Zijn schip is gehavend vanuit de lucht gezien.

Door ANP - 27-10-2016, 8:55 (Update 27-10-2016, 8:55)

Guo vertrok op 19 oktober vanuit het Amerikaanse San Francisco en wilde na achttien dagen in de Chinese havenstad Shanghai zijn. Maar sinds dinsdag is er geen contact meer met de zeiler geweest. Hij was toen met zijn trimaran ongeveer 1500 kilometer ten westen van Hawaï.

Tijdens een zoektocht met een vliegtuig werd het dobberende schip gezien. Het grote zeil was afgescheurd. De zeiler werd niet gezien.