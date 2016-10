Turkije: beëindig NAVO-missie in Egeïsche Zee

ANP Turkije: beëindig NAVO-missie in Egeïsche Zee

BRUSSEL - Nu het aantal vluchtelingen dat vanuit Turkije Europa bereikt drastisch is afgenomen is er geen reden meer voor de marinemissie van de NAVO in de Egeïsche Zee. Dat heeft de Turkse minister van Defensie Fikri Isik gezegd.

Door ANP - 27-10-2016, 14:28 (Update 27-10-2016, 14:28)

Isik was bij een bijeenkomst met zijn collega's van andere NAVO-landen. Hij zei hier dat omdat Turkije vluchtelingen belet de oversteek te maken naar Europa, de NAVO de missie na december niet hoeft te verlengen en NAVO-schepen niet langer voor de Turkse kust hoeven te patrouilleren. ,,Dit was een tijdelijke missie en het doel van deze tijdelijke missie is bereikt.''

Om de enorme vluchtelingenstroom naar Europa in te dammen sloot de Europese Unie eerder dit jaar jaar een akkoord met Turkije. De Europese Commissie liet vorige maand weten dat er nu dagelijks nog maar 85 migranten aankomen in Griekenland. Vorig jaar waren dat er soms duizenden per dag.