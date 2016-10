Aanhouding na vernieling Hollywoodster Trump

LOS ANGELES - De politie in Los Angeles heeft een verdachte aangehouden in verband met de vernieling van de ster van Donald Trump op de beroemde Walk of Fame in Hollywood.

Door ANP - 27-10-2016, 19:19 (Update 27-10-2016, 19:19)

Een man gekleed als een bouwvakker ging de tegel op de Walk of Fame woensdag te lijf met een moker en een pikhouweel. De Kamer van Koophandel van Hollywood liet weten de schade op de dader te willen verhalen. Woensdag werd direct een begin gemaakt met de reparatie van Trumps ster, die in 2007 werd geplaatst in verband met Trumps populaire realityshow The Apprentice.

Entertainmentwebsite Deadline zette een video van de vernieling online en identificeerde de dader als Jamie Otis. De man zou oorspronkelijk van plan zijn geweest om de hele ster uit het trottoir te halen, te veilen en de opbrengst te doneren aan de vrouwen die Trump hebben beschuldigd van aanranding.