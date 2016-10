Rosszee wordt grootste beschermde zeepark

Rosszee wordt grootste beschermde zeepark

SYDNEY - Afgevaardigden van 24 landen en de Europese Unie spraken vrijdag af om 's werelds grootste zeepark te creëren in de Antarctica. De Rosszee wordt de komende 35 jaar beschermd tegen de visserij, dat zei de Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) na een bijeenkomst in Hobart.

Door ANP - 28-10-2016, 4:28 (Update 28-10-2016, 4:28)

Bij de vergadering kwamen ze unaniem tot het akkoord om de zee in Antarctica tot een beschermd gebied te verklaren. De Rosszee wordt gezien als een van de meest ecologisch belangrijkste oceanen ter wereld. Wetenschappers en activisten beschrijven het akkoord als een historische mijlpaal in wereldwijde acties om de diversiteit in de zee te beschermen.

Het nieuwe zeepark in de Zuidelijke Oceaan in Antarctica zal 1,55 miljoen vierkante kilometer beslaan en het huis worden voor meer dan 10.000 diersoorten. Het merendeel van de pinguïns, walvissen, zeevogels en inktvissen in de wereld zullen in de Rosszee te vinden zijn.