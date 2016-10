Graftombe van Jezus geopend

JERUZALEM - Wetenschappers en restaurateurs hebben de graftombe geopend waarvan men aanneemt dat het lichaam van Jezus daar na de kruisiging is neergelegd. Het Heilige Graf bevindt zich in de gelijknamige kerk in het oude, ommuurde deel van Jeruzalem.

Door ANP - 28-10-2016, 9:55 (Update 28-10-2016, 9:55)

Het graf en de marmeren plaat die het afdekt, worden opgeknapt, een operatie die omgerekend bijna 4 miljoen euro kost. Het is een uitgelezen gelegenheid voor wetenschappers om het heiligste christelijke monument te onderzoeken.

De tombe wordt door Griekse specialisten van de technische universiteit in Athene opgeknapt. Zij onderzoeken onder meer de steen waarop het lichaam van Jezus zou zijn neergelegd. De Grieken hebben ook gewerkt aan de restauratie van de Acropolis in Athene en de voormalige kathedraal Hagia Sophia in Istanbul.

In totaal buigen vijftig experts zich over de graftombe. Zij werken voornamelijk 's nachts om pelgrims overdag gelegenheid te geven het Heilige Graf te bezoeken. De plek is vier keer herbouwd, de laatste keer na een brand, in 1810.