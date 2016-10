Noord-Ieren kunnen verlaten EU niet voorkomen

BELFAST - De Britse premier kan besluiten de Europese Unie te verlaten zonder dat daarvoor instemming van het parlement van Noord-Ierland is vereist. De wetten van de Noord-Ierse provincie kunnen de brexit niet voorkomen.

Door ANP - 28-10-2016, 14:08 (Update 28-10-2016, 14:08)

Dat oordeel velde het Noord-Ierse gerechtshof in de hoofdstad Belfast vrijdag. Het hof behandelde een beroep van de activist Raymond McCord tegen het besluit van de premier. McCord kondigde onmiddellijk na de uitspraak aan in beroep te gaan bij het hooggerechtshof in Londen. 56 procent van de Noord-Ieren stemde tegen het verlaten van de EU.

Of de huidige Britse premier Theresa May gerechtigd is artikel 50 van het Verdrag van Lissabon in werking te stellen zonder de formele steun van het Britse parlement, daarover buigt zich momenteel een gerechtshof in Londen. Het veel genoemde artikel 50 stelt het verlaten van de Europese Unie direct in werking.