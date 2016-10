Obama: Michelle wordt nooit een politicus

WASHINGTON - Amerikanen die in de toekomst op Michelle Obama willen stemmen voor het presidentschap kunnen hun hoop laten varen: ze zal nooit een kandidaat worden. Dat zei president Barack Obama vrijdag in een interview met een hiphop-radiozender.

Door ANP - 28-10-2016, 16:59 (Update 28-10-2016, 16:59)

Obama's vrouw is een van de populairste publieke figuren in de VS en voert de laatste tijd veel campagne voor Hillary Clinton. Maar zelf de politiek ingaan, dat ziet haar echtgenoot niet gebeuren. ,,Ze zal zich nooit verkiesbaar stellen'', aldus de president. Ze is een van de meest talentvolle en briljante mensen die er zijn - ik kan onmogelijk nog trotser op haar zijn - maar Michelle heeft niet het geduld of de neiging om zelf een kandidaat te zijn. Neem dat maar van mij aan.''

De president hamerde verder in het gesprek op het belang van stemmen. Hij haalde zijn oudste dochter aan, die afgelopen zomer achttien werd, als voorbeeld. ,,Malia heeft in de voorverkiezing gestemd in Washington D.C. En zij zei ook tegen al haar vrienden 'je moet gaan stemmen'."

De presentatoren vroegen Obama ook naar zijn favoriete rappers. De president luistert graag naar onder anderen Drake en Kanye West, maar ziet Jay-Z nog altijd als de grootste.