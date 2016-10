Bulgaarse EU-commissaris naar Wereldbank

BRUSSEL - De Bulgaarse EU-commissaris Kristalina Georgieva gaat vanaf 2 januari aan de slag bij de Wereldbank. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker liet vrijdag weten haar ontslag met spijt te accepteren.

Door ANP - 28-10-2016, 17:04 (Update 28-10-2016, 19:23)

De 63-jarige Georgieva is sinds 2010 lid van de commissie en beheert in Brussel als vicevoorzitter sinds 2014 de portefeuille begrotingszaken en personeelsbeleid. Haar Duitse collega Günther Oettinger (Digitale Agenda) neemt haar post eind dit jaar over.

De voorzitter van de Wereldbank, Jim Yong Kim, liet via Twitter weten verheugd te zijn over Georgieva's komst ,,om samen te werken om armoede te beëindigen''. ,,De vreugde is wederzijds'', reageerde de Bulgaarse op hetzelfde medium.

Verenigde Naties

Zij werkte eerder van 2003 tot 2010 bij de Wereldbank en wordt nu CEO van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (IBRD) en de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA). Die twee organisaties staan samen bekend als de Wereldbank.

Georgieva was vorige maand nog in beeld voor de post van secretaris-generaal van de Verenigde Naties. ,,Kristalina wordt mondiaal erkend als leider die heeft bewezen de levens van mensen in nood te kunnen verbeteren'', staat in een verklaring van de Wereldbank.

Gefrustreerd

Juncker feliciteerde Georgieva met haar benoeming en bedankte haar voor haar ,,loyale en betrokken'' werk. ,,Ze zal erg gemist worden.'' Bulgarije mag nu een nieuwe commissaris voordragen. Welke post die krijgt is nog onduidelijk.

De nieuwssite Politico schrijft dat de Bulgaarse volgens bronnen gefrustreerd is over hoe de Europese Commissie omgaat met migratie, de brexit en bepaalde benoemingen van hoge functionarissen. Ze zou vooral de ,,giftige'' invloed van Junckers kabinetschef Martin Selmayr zat zijn.

Die twitterde dat haar vertrek ,,een groot verlies'' is voor de commissie. ,,Maar een geweldige CEO voor de Wereldbank, een eer voor Europa'', aldus Selmayr. Georgieva bedankte hem. ,,Je bent de afgelopen twee jaar een geweldige partner geweest om mee te werken.''