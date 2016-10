Bulgaarse EU-commissaris wordt Wereldbankchef

BRUSSEL - De Bulgaarse EU-commissaris Kristalina Georgieva gaat vanaf 2 januari de Wereldbank leiden. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker liet vrijdag weten haar ontslag met spijt te accepteren.

De 63-jarige Georgieva beheert in Brussel als vicevoorzitter sinds 2014 de portefeuille begrotingszaken en personeelsbeleid. Ze was eerder in beeld voor de post van secretaris-generaal van de Verenigde Naties.