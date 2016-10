Parijs en Londen bakkeleien over 'Calais'

CALAIS - Groot-Brittannië moet meer doen voor de jonge migranten die tot deze week in het vluchtelingenkamp in het Franse Calais woonden. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cazeneuve vrijdag geëist.

Door ANP - 28-10-2016, 19:04 (Update 28-10-2016, 19:04)

De meeste mensen die in de zogenoemde jungle van Calais woonden, willen naar Engeland. De Franse autoriteiten maakten het vluchtelingenkamp deze week met de grond gelijk. Een deel van de bewoners werd verplaatst naar containerwoningen in de buurt van Parijs, maar waar de jungle tot maandag stond dwalen nog steeds honderden minderjarigen rond.

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd zei vrijdag tegen Cazeneuve dat het aan Frankrijk is om de jongeren te beschermen die nu dakloos zijn. Cazeneuve wierp tegen dat Groot-Brittannië ,,snel zijn verantwoordelijkheid moet nemen om deze jongeren op te vangen''. ,,Dat is de beste manier om ze de bescherming te geven die ze verdienen'', aldus de Franse premier.

Familieleden

Europese regels schrijven voor dat Groot-Brittannië alleenreizende kinderen moet opvangen als die familieleden in het land hebben. Die regel werd eerder dit jaar aangepast en verruimd, om ook minderjarigen toe te laten in wier belang het is om naar Groot-Brittannië te reizen.

Het hoofd van de Franse overheidsinstantie die over vluchtelingen gaat, sloot zich aan bij Cazeneuve, zij het in bottere bewoordingen. ,,Wij hebben het werk van de Britten gedaan door voor de volwassenen te zorgen'', zei Pascal Brice. ,,Zij kunnen dan op zijn minst geïsoleerde minderjarigen opvangen die belang hebben bij een oversteek naar Groot-Brittannië.''