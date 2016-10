WC-keus transgender toch zaak Hooggerechtshof

ANP WC-keus transgender toch zaak Hooggerechtshof

WASHINGTON - Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft zich vrijdag toch bereid verklaard zich te buigen over de rechten van transgenders bij toiletbezoek. Een zeventienjarige scholier, die is geboren als vrouw maar zich man voelt, spande in Virginia een kort geding aan waarin hij eiste gebruik te mogen maken van de jongens-wc's. Dat verbood het schoolbestuur na een klacht van een paar ouders.

Door ANP - 28-10-2016, 23:22 (Update 28-10-2016, 23:22)

Gavin Grimm, het meisje in het verkeerde lichaam, vond dat er sprake was van discriminatie en kreeg van de federale rechter gelijk. Na een beroepsprocedure werd besloten de kwestie voor te leggen aan de hoogste rechtsinstantie. Die telt door het overlijden van de conservatieve rechter Antonin Scala echter nog maar acht leden en liet zich niet tot een principiële, definitieve uitspraak verleiden. Nu lijkt dat er alsnog van te komen.

Als de stemmen staken (4-4), wat al vaker is gebeurd, blijft de uitspraak van het Hof van Appel in Richmond in het voordeel van Grimm overeind, maar dat betekent geen wettelijk precedent voor de rest van de VS. Ook elders veroorzaken vergelijkbare zaken veel ophef.