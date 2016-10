Biden ambieert baan als minister BZ niet

ANP Biden ambieert baan als minister BZ niet

DULUTH - Joe Biden heeft geen interesse in een baan als minister van Buitenlandse Zaken in de regering van Hillary Clinton. De Amerikaanse vicepresident zei dat vrijdag in een interview met een tv-station in de staat Minnesota.

Door ANP - 28-10-2016, 23:33 (Update 28-10-2016, 23:33)

Clinton had eerder op de dag via de invloedrijke nieuwssite Politico laten weten Biden een zeer geschikte kandidaat te vinden voor BZ als zij na de verkiezingen op 8 november het Witte Huis mag betrekken als eerste vrouwelijke president van de Verenigde Staten. Ze voegde eraan toe Biden nog niet te hebben benaderd voor de functie.

Dat hoeft ook niet meer gezien de reactie van Biden. ,,Ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat Hillary wordt gekozen, maar ik wil geen deel meer uitmaken van het kabinet.''