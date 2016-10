Brief Lennon aan koningin Elizabeth opgedoken

LONDEN - Een brief waarin de voormalige Beatle John Lennon aan de Britse koningin Elizabeth uitlegt waarom hij een koninklijke onderscheiding weigert, is opgedoken in een albumhoes. Het betreft waarschijnlijk een kladversie van de brief die zich nu in de koninklijke archieven bevindt. Dat meldt de Britse krant The Guardian vrijdag.

Door ANP - 29-10-2016, 2:07 (Update 29-10-2016, 2:07)

In de brief van in totaal vijf regels meldt Lennon aan de vorstin dat hij zijn lidmaatschap van de Most Excellent Order of the British Empire (MBE) opgeeft. ,,Ik geef deze MBE terug als protest tegen de Britse betrokkenheid in het Nigeria-Biafra-ding, tegen onze steun aan Amerika in Vietnam en tegen het zakken van Cold Turkey in de hitparade.” Cold Turkey was een single van Lennons Plastic Ono Band.

De huidige anonieme eigenaar tikte de albumhoes twintig jaar geleden voor 10 pond (11 euro) op de kop op een vlooienmarkt. Een taxateur schatte de huidige waarde woensdag op 60.000 pond (66.500 euro). Darren Julien, een expert op het gebied van muziekmemorabilia, vermoedt dat Lennon uiteindelijk een tweede versie verstuurde omdat op het origineel inktvlekken zaten.

De in 1980 vermoorde rockster had de onderscheiding in 1965 geaccepteerd.