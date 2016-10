'Laat FBI alle feiten over e-mails vrijgeven'

DES MOINES - De Democratische presidentskandidate Hillary Clinton heeft vrijdag (lokale tijd) de FBI opgeroepen alle nieuw gevonden informatie over haar omstreden gebruik van een persoonlijke e-mailserver vrij te geven. Eerder op de dag kondigde FBI-chef James Comey aan het in juli afgesloten onderzoek naar de berichten die de Democrate als minister van Buitenlandse Zaken via een privéserver verstuurde te heropenen.

Door ANP - 29-10-2016, 3:16 (Update 29-10-2016, 3:16)

Clinton vertrouwt erop dat de federale opsporingsdienst niet zal terugkomen op zijn besluit om de presidentskandidate niet te vervolgen voor het e-mailschandaal, zo vertelde zij verslaggevers vrijdag.

Het onderzoek richt zich op e-mails die zijn verzonden of ontvangen op een apparaat dat Clintons stafmedewerkster Huma Abedin deelde met Anthony Weiner, haar ex-echtgenoot.