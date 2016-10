Passagiers gewond bij ontruiming vliegtuig

CHICAGO - Een twintigtal passagiers is vrijdagavond (lokale tijd) lichtgewond geraakt toen ze een vliegtuig dat op de startbaan van de luchthaven O'Hare bij Chicago in brand was geraakt halsoverkop moesten verlaten.

Door ANP - 29-10-2016, 8:47 (Update 29-10-2016, 8:47)

De piloot moest vol in de remmen toen bij de aanloop voor de start een motor explodeerde. Aan boord van de Boeing 767 van American Airlines, die op weg was naar Miami, bevonden zich 161 passagiers en negen bemanningsleden. Op amateurvideobeelden op internet was te zien dat dikke rookwolken opstegen terwijl de passagiers het toestel via de noodglijbanen verlieten. De gewonde passagiers hadden voornamelijk kneuzingen opgelopen.