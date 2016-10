Timmermans steunt Samsom als lijsttrekker

ANP Timmermans steunt Samsom als lijsttrekker

BRUSSEL - EU-commissaris Frans Timmermans wil dat Diederik Samsom zijn partij opnieuw aanvoert bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Samsoms rivaal in de lijsttrekkersverkiezing, vicepremier Lodewijk Asscher is ook een uitstekende kandidaat, maar er is geen reden Samsom niet weer het vertrouwen te gunnen, zei Timmermans zaterdag in het radioprogramma Kamerbreed.

Door ANP - 29-10-2016, 15:11 (Update 29-10-2016, 15:11)

De PvdA-coryfee maakte van de gelegenheid gebruik de oppositiepartijen, die voorlopig het alsnog ratificeren van het associatieverdrag met Oekraïne blokkeren, nog eens op te roepen hun ,,verantwoordelijkheid'' te nemen. De oppositie moet zich uitspreken en niet blijven wijzen naar de Europese Unie, die eerst met een aanbod zou moeten komen. ,,Zo werkt het hier niet'', aldus Timmermans.

Timmermans gaf vooral het CDA, waarvan hij de positie ,,het minst van al'' begrijpt, een veeg uit de pan.