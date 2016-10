Vierde dode door explosie bij BASF

LUDWIGSHAFEN - Het dodental door de explosie op het fabrieksterrein van BASF in Ludwigshafen bijna twee weken geleden is gestegen tot vier. Het Duitse chemieconcern maakte zaterdag bekend dat nog een lid van de bedrijfsbrandweer is overleden aan zijn verwondingen.

Door ANP - 29-10-2016, 15:54 (Update 29-10-2016, 15:54)

De ontploffing en daaropvolgende brand op het havencomplex hadden al drie levens geëist. Twee van de omgekomen slachtoffers waren brandweerlieden, de derde een bemanningslid van een afgemeerde tanker. Daarnaast waren nog dertig gewonden te betreuren, verscheidene waren er slecht aan toe.

De onderzoekers die de toedracht van het ongeluk proberen te achterhalen, vermoeden dat een medewerker van een externe firma een verkeerde pijpleiding heeft gekozen met zijn slijptol. De man raakte zwaargewond.