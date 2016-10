Duitse vroedvrouw wilde moeders vermoorden

MÜNCHEN - Een rechtbank in Duitse München heeft een vroedvrouw tot vijftien jaar cel veroordeeld die heeft geprobeerd zwangere vrouwen te vermoorden door hen vlak voor de keizersnede bloedverdunners te geven. Ze mag ook haar beroep niet meer uitoefenen, meldden Duitse media zaterdag.

Door ANP - 29-10-2016, 17:47 (Update 29-10-2016, 17:47)

De vrouw zou het leven van zeven aanstaande moeders ernstig in gevaar hebben gebracht. Zij moesten een noodoperatie ondergaan. Een van de moeders kreeg 44 bloedtransfusies om in leven te kunnen blijven en kan bovendien geen kinderen meer krijgen.

De 35-jarige vroedvrouw, die tijdens haar opleiding een van de besten van de klas was, kwam uit frustratie tot haar daden. Ze vond dat ze niet genoeg erkenning en waardering kreeg. De vrouw werkte in een kliniek in Berlijn en een ziekenhuis in Bad Soden in de deelstaat Hessen.