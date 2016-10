Ex-minister gedood bij inval politie

GUATEMALA-STAD - Een vroegere minister van Financiën van Guatemala is min of meer per abuis omgekomen bij een inval van de politie tijdens een anticorruptie operatie. De ex-bewindsman Pavel Centeno bevond zich om onduidelijke redenen in een huis waar de politie binnenviel en werd gedood door politiekogels.

Door ANP - 29-10-2016, 18:17 (Update 29-10-2016, 18:17)

Volgens justitie woonde Centeno waarschijnlijk in een huis van een van de verdachten. De inval was niet tegen hem gericht. Bij de operatie viel de politie binnen op achttien adressen in een onderzoek naar een corrupt netwerk bij een semi staatsbank.

Centeno was minister van Financiën in de regering van president Molina tussen 2012 en 2015. Molina moest het veld ruimen na beschuldigingen van corruptie.