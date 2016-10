Opera New York afgeblazen vanwege wit poeder

Opera New York afgeblazen vanwege wit poeder

NEW YORK - Een voorstelling van Rossini's opera Wilhelm Tell in New York is zaterdagavond (lokale tijd) afgeblazen, nadat een bezoeker wit poeder in de orkestbak strooide. Ook de voorstelling erna, De Italiaanse in Algiers van Rossini, werd vanwege het incident afgeblazen. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om as van een gecremeerd persoon. Een getuige zou een man hebben horen vertellen dat hij naar de opera was gekomen om de as te verstrooien van zijn vriend en mentor.

30-10-2016

Een bezoeker van de New Yorkse Metropolitan Opera vertelt dat de pauze wel heel erg lang duurde. Er werd meegedeeld dat er een technische storing was en even later werd er gezegd dat de voorstelling niet verder zou gaan en dat het publiek naar huis moest. Er werd ,,boe" geroepen, maar toch verliet iedereen rustig de zaal.

,,Maar dat er gezegd is dat er een technische storing was, terwijl er vijf meter verderop met een misschien wel dodelijk poeder was gestrooid, heeft me wel doen huiveren", zei een bezoeker.

Om welk poeder het echt gaat en wie het in de orkestbak strooide is nog niet duidelijk. De politie is nog op zoek naar de dader.

Volgens de krant The Telegraph stond de opera over Tell na ruim tachtig jaar weer op het programma van de New Yorkse Metropolitan Opera.

Het gerenommeerde operahuis heeft meer vreemde incidenten gekend. In 1988 viel er iemand van het balkon en overleed tijdens de pauze van een voorstelling van MacBeth.