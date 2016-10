Weer aardbeving in Midden-Italië

ROME - Het midden van Italië is zondag weer opgeschrikt door een aardbeving. De beving had volgens het Europees-Mediterrane Seismologisch Centrum een kracht van 6,5. Het epicentrum lag ten zuidoosten van de stad Perugia en de beving werd in grote delen van Italië gevoeld.

Door ANP - 30-10-2016, 8:12 (Update 30-10-2016, 8:43)

De beving deed zich volgens het EMSC voor om 07.40 uur, op een diepte van 10 kilometer. De Italiaanse dienst voor burgerbescherming zei dat op veel plaatsen gebouwen zijn ingestort, maar dat nog niets bekend is over eventuele slachtoffers. In het getroffen gebied zijn op veel plaatsen de telefoonverbindingen uitgevallen.

De beving veroorzaakte paniek onder de bevolking. Mensen liepen verschrikt over straat, berichtte het Italiaanse persbureau ANSA. In de provincie Umbrië en steden als Florence en Ancona werd de beving duidelijk en lang gevoerd, vooral op de bovenste etages van gebouwen.

De mensen leven al weken onder grote spanning omdat de aarde onrustig is. In augustus kwamen bij een beving in de omgeving van het stadje Amatrice bijna driehonderd mensen om het leven. Vorige week waren er verschillende bevingen, waarbij enkele gewonden vielen en opnieuw veel schade werd aangericht.