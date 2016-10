Onafhankelijken blijven grootste in IJsland

REYKJAVIK - De regerende Onafhankelijke Partij blijft na de verkiezingen van zaterdag de grootste partij van IJsland. De verwachte winst van de Piratenpartij bleef uit, hoewel de partij wel meer stemmen kreeg dan bij de vorige verkiezingen. Dat blijkt uit de uitslag waar IJslandse media zondag over berichtten.

Door ANP - 30-10-2016, 13:22 (Update 30-10-2016, 13:23)

De Onafhankelijke Partij kreeg 29 procent van de stemmen, goed voor 21 zetels in het 63 zetels tellende parlement. Dat is een winst van twee plaatsen. De Progressieve Partij, coalitiepartij in de huidige regering, verloor elf zetels en kwam op acht.

De regerende partijen verliezen daarmee hun meerderheid. Door de verdere verdeling van de stemmen lijkt het vormen van een coalitie moeilijk te worden. De partijen die samenwerken in de Piratencoalitie komen namelijk niet verder dan bij elkaar 27 zetels.

De grootste partij in die samenwerking is de Links-Groene Beweging die 15 procent van de kiezers achter zich kreeg en daarmee tien zetels mag claimen. De Piratenpartij bleef steken op 14,5 procent van de stemmen, eveneens goed voor tien zetels. De twee overige partijen Bright Future en Sociaal Democratische Alliantie kwamen respectievelijk op vier en drie zetels.

Een sleutelrol lijkt daardoor weggelegd voor de nieuwe partij Regeneration. Die behaalde 10,5 procent van de stemmen en heeft daarmee zeven plaatsen in het parlement.