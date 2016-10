Scholen in Rome blijven dicht

ANP Scholen in Rome blijven dicht

ROME - In Rome blijven de scholen maandag dicht. De autoriteiten hebben daartoe besloten na de zware aardbeving met een kracht van 6,5 in Midden-Italië. De schokken waren in de hoofdstad te voelen. De Romeinse burgemeester Virginia Raggi liet zondag via Facebook weten dat er geen ernstige schade is aangericht, maar ze laat de panden waarin les wordt gegeven uit voorzorg toch even inspecteren door deskundigen.

Door ANP - 30-10-2016, 17:07 (Update 30-10-2016, 17:07)

In Rome hielden een aantal kerken en openbare gebouwen de deuren enige tijd gesloten voor inspectie. Ook de Sint-Pietersbasiliek is gecontroleerd maar bleek niet beschadigd door het natuurgeweld. De diensten op de twee metrolijnen die voor technisch onderzoek waren gesloten, zijn volgens Raggi inmiddels hervat.

De aardbodem in het gebied ten zuidoosten van Perugia is nog niet tot rust gekomen. Seismologen registreerden verscheidene naschokken.