Hoofdredacteur Turkse oppositiekrant opgepakt

ANP Hoofdredacteur Turkse oppositiekrant opgepakt

ISTANBUL - De hoofdredacteur van de Turkse oppositiekrant Cumhuriyet is opgepakt door de politie. Tegen een aantal bestuurders van de krant zijn arrestatiebevelen uitgevaardigd. Zij zouden misdaden hebben begaan namens Koerdische militanten en de organisatie van de islamitische geestelijke Fethullah Gülen.

Door ANP - 31-10-2016, 7:24 (Update 31-10-2016, 8:54)

Volgens de Turkse aanklager werd er in augustus een onderzoek ingesteld naar de bestuurders. Cumhuriyet zou artikelen hebben gepubliceerd waarin de mislukte staatsgreep van 15 juli werd vergoelijkt.

Hoofdredacteur Murat Sabuncu was nog niet zo lang in functie. Zijn voorganger Can Dündar werd in augustus tot zes jaar cel veroordeeld wegens het publiceren van staatsgeheimen. Die veroordeling leidde tot veel kritiek op het leiderschap van president Tayyip Erdogan en de inperking van de vrijheid van meningsuiting en de mensenrechtensituatie onder zijn bewind.

De aanhoudingen volgen op een weekend waarin Turkije nog eens 10.000 ambtenaren ontsloeg en vijftien mediakanalen sloot. Allen worden verdacht van banden met militante groepen en de Gülenbeweging. Er waren al meer dan 100.000 mensen ontslagen of geschorst en 37.000 mensen gearresteerd sinds de mislukte staatsgreep.