'Thailand maakt zich op voor troonopvolging'

ANP 'Thailand maakt zich op voor troonopvolging'

BANGKOK - De autoriteiten in Thailand zijn voorbereidingen aan het treffen voor een troonopvolging. Op 1 december moet kroonprins Maha Vajiralongkorn zijn vader Bhumibol opvolgen, zeiden twee bronnen bij het leger.

Door ANP - 31-10-2016, 10:34 (Update 31-10-2016, 10:34)

De koning heeft een zeer prominente plek in de Thaise maatschappij en het land is sinds de dood van Bhumibol dan ook in diepe rouw ondergedompeld. Zelfs de troonopvolging is een gevoelig punt, maar volgens de bronnen wordt er achter de schermen wel degelijk aan gewerkt. ,,We zijn voorbereidingen aan het treffen. Alles wordt geregeld voor 1 december.'' Een van de bronnen benadrukt wel dat de planning ook afhangt van de kroonprins.

De formele kroning van de nieuwe koning, met alle feestelijkheden die daarbij horen, kan pas na Bhumibols crematie plaatsvinden. Die staat voor een jaar na zijn dood gepland. Bhumibol overleed op 13 oktober.