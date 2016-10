Iraakse militairen in Mosul

ANP Iraakse militairen in Mosul

BAGDAD/MOSUL - Iraakse militairen zijn maandag de stad Mosul binnengetrokken. Volgens officieren bereikten ze het stadsdeel al-Karama, dat ruim vijf kilometer ten oosten van het centrum van de stad ligt.

Door ANP - 31-10-2016, 12:35 (Update 31-10-2016, 12:46)

Het leger is samen met milities van Koerden en sjiieten op 17 oktober een offensief begonnen om de terreurbeweging Islamitische Staat (IS) uit de stad te verdrijven. Karama is onderdeel van het nieuwere deel van de stad op de oostelijke oever van de rivier de Tigris . Het centrum van Mosul is op de westelijke oever van de rivier.

Mosul werd in juni 2014 door de extremisten van IS ingenomen. Het is de tweede stad van het land en er verblijven nog steeds circa anderhalf miljoen mensen. Ongeveer een half miljoen mensen zijn sinds juni 2014 de stad ontvlucht. Mosul is het belangrijkste Iraakse bolwerk van de terreurbeweging Islamitische Staat (IS), die vooral wordt geleid door Iraakse ex-militairen.

De strijders van IS verdedigen hun bolwerk onder meer door burgers als menselijk schild te misbruiken. Ze hebben ook oliebronnen in brand gestoken en bestoken hun belagers met scherpschutters en zelfmoordaanslagen.