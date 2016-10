Libanon heeft eindelijk president

BEIROET - Na bijna 2,5 jaar getouwtrek heeft Libanon eindelijk een nieuwe president. Voormalig legerchef Michel Aoun kreeg genoeg stemmen van de verschillende blokken in het parlement om het nieuwe staatshoofd te worden.

Door ANP - 31-10-2016, 13:34 (Update 31-10-2016, 13:34)

Het politiek bestel in Libanon is langs sektarische grenzen verdeeld. Het presidentschap is voorbehouden aan een christen, iets wat de 81-jarige Aoun is.