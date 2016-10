'Barroso schond gedragscode Brussel niet'

BRUSSEL - Oud-voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso heeft met zijn nieuwe baan bij de Amerikaanse bank Goldman Sachs de ethische regels voor oud-EU-commissarissen niet geschonden. Dat is de conclusie van het ethische comité van de Europese Commissie. Het onderzoek naar voormalig commissaris Neelie Kroes loopt nog.

Door ANP - 31-10-2016, 13:38 (Update 31-10-2016, 13:38)

Barroso kwam deze zomer in opspraak omdat Goldman Sachs wordt beschouwd als de veroorzaker van de financiële crisis. Bovendien leek zijn relatie met de bank al tijdens zijn termijn in Brussel innig. Kroes wordt onderzocht omdat zij een bestuursfunctie op de Bahama's heeft verzwegen toen zij eurocommissaris werd.

Inmiddels is Brussel opgeschrikt door een volgend schandaal, nu in de huidige commissie. Het Duitse lid Günther Oettinger is gefilmd op een bijeenkomst waar hij Chinezen ,,spleetogen” noemt en beledigende opmerkingen over hun haardracht maakt.