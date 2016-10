Duizenden dakloos na aardbeving Italië

ROME - Vijftienduizend Italianen zijn door de zware aardbeving van zondag dakloos geworden. Dat heeft de Italiaanse burgerbescherming bekendgemaakt. De beving met een kracht van 6,6 eiste naar het zich laat aanzien geen levens, wel raakten twintig mensen gewond.

Door ANP - 31-10-2016, 14:29 (Update 31-10-2016, 14:29)

De beving vond in hetzelfde gebied plaats dat vorige week door een aantal bevingen werd getroffen. Veel van de huizen en andere gebouwen die nu zijn ingestort waren door de eerdere bevingen al verzwakt. Het Italiaanse kabinet is maandag in spoedzitting bijeen om te praten over de wederopbouw.

Veel mensen worden opgevangen door familie of vrienden, maar de burgerbescherming heeft tot dusver nog 15.000 mensen van hulp voorzien. Daarvan zijn 10.000 mensen in tenten of sporthallen ondergebracht, schrijft de BBC.

In augustus werd hetzelfde deel van Midden-Italië ook al getroffen, toen door een beving met een kracht van 6,2. Bijna driehonderd mensen lieten het leven.