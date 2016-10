'First Lady' Noord-Korea al maanden uit beeld

SEOUL - De vrouw van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un is al zeven maanden niet meer gezien bij openbare aangelegenheden. Het voedt de speculatie over het lot van 'First Lady' Ri Sol-ju, die volgens experts mogelijk in ongenade is gevallen of zwanger is.

Door ANP - 31-10-2016, 17:13 (Update 31-10-2016, 17:13)

Ri dook volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap tot vorig jaar nog regelmatig op aan de zijde van haar echtgenoot. Het aantal gezamenlijke optredens daalde in 2015 plots naar zeven en dit jaar naar drie.

Sinds maart is Ri zelfs helemaal niet meer in het openbaar gezien, ontdekte Yonhap na een analyse van mediaberichten uit het geïsoleerde Noorden. Ze dook voor het laatst op in het openbaar toen ze Kim vergezelde tijdens een bezoek aan onder meer een winkel.

Volgens een waarnemer is het uitzonderlijk dat Ri al maanden niet meer is gezien. Volgens sommige kenners is ze mogelijk zwanger van de dictator. Andere waarnemers speculeren tegenover Yonhap dat Ri door de zus van Kim Jong-un op een zijspoor is gezet.