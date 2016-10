VS: stop bombardementen Jemen

ANP VS: stop bombardementen Jemen

NEW YORK - De Verenigde Staten hebben maandag tijdens een zitting van de VN-Veiligheidsraad een oproep gedaan aan de door Saudi-Arabië geleide coalitie om te stoppen met bombardementen in Jemen. Volgens ambassadeur Samantha Power heeft Saudi-Arabië het recht zich te verdedigen tegen raketbeschietingen door de Houthi-rebellen, maar moeten de coalitie en de regering van Jemen inzien dat er geen militaire oplossing is voor het conflict.

Door ANP - 31-10-2016, 22:40 (Update 31-10-2016, 22:40)

,,Luchtaanvallen die scholen, ziekenhuizen en andere burgerobjecten treffen moeten ophouden'', zei Power. Vaak hebben de bombardementen schade toegebracht aan infrastructuur die onmisbaar is om humanitaire hulp te kunnen bieden aan de bevolking, voegde zij eraan toe.

Critici wijzen er op dat de VS en bijvoorbeeld ook het Verenigd Koninkrijk munitie en tankvliegtuigen beschikbaar stellen voor de Saudische luchtmacht.