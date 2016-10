'Raspoetin' van Zuid-Korea langer vast

ANP 'Raspoetin' van Zuid-Korea langer vast

SEOUL - Een vertrouweling van de president van Zuid-Korea die ervan wordt verdacht haar relatie met de president te hebben misbruikt, blijft dinsdag vastzitten voor verder verhoor. Choi Soon-sil zou haar invloed hebben aangewend om toegang te krijgen tot vertrouwelijke informatie en voor persoonlijk gewin.

Door ANP - 1-11-2016, 10:48 (Update 1-11-2016, 10:48)

De 60-jarige Choi werd maandagavond aangehouden. Choi, de dochter van een sekteleider, kent president Park Geun-hye al veertig jaar. In de jaren zeventig werd ze een belangrijke steunpilaar voor Park, die toen rouwde om de moord op haar vader, dictator Park Chung-hee. Die werd tijdens een diner vermoord door de chef van zijn inlichtingendiensten.

Park bood vorige week haar excuses aan, maar zei dat Choi's invloed zich beperkte tot het lezen van kladversies van toespraken, schreef The Guardian. Volgens Zuid-Koreaanse media had Choi een flinke vinger in de pap in het regeringsbeleid, onder meer waar het Noord-Korea betrof. De Zuid-Koreaanse zender JTBC TV zegt documenten van Choi's computer in handen te hebben, waaruit blijkt dat ze toegang had tot vertrouwelijke informatie, onder meer over Japan en Noord-Korea. Ook zou ze haar relatie met de president hebben gebruikt om geld los te peuteren bij bedrijven als Samsung en Hyundai om dat richting non-profits te sluizen die zij heeft opgezet.