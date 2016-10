Doden door explosie op olietanker in Pakistan

GADDANI - Door een enorme explosie tijdens sloopwerkzaamheden op een olietanker en de brand die vervolgens uitbrak, zijn dinsdag ten minste tien Pakistaanse arbeiders om het leven gekomen. Er vielen meer dan vijftig gewonden. Het ongeluk gebeurde op een werf in Gaddani, 45 kilometer van de grote havenstad Karachi, waar het schip werd ontmanteld.

Door ANP - 1-11-2016, 13:16 (Update 1-11-2016, 13:16)

Een vakbondsleider zei dat het dodental nog kan stijgen omdat onduidelijk is of er nog mensen in het wrak zaten. Brandweerlieden waren uit de verre omtrek opgetrommeld maar konden niets uitrichten tegen de vuurzee. Over de oorzaak is nog niets bekend. Gaddani is berucht om de slechte werkomstandigheden in de scheepsindustrie. Slopers moeten het vaak stellen zonder beschermende uitrusting.